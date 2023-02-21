Мошенники «развели» на 3,5 млн желавшего заработать на бирже воронежца

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 62-летний житель села Юдино Подгоренского района. Он рассказал, что аферисты обманули его на 3,5 млн рублей.

Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области 21 февраля, в октябре 2022 года в одном из мобильных приложений мужчина увидел рекламу торговой биржи. На сайте компании он оставил заявку для регистрации. После этого ему позвонил якобы сотрудник трейдерской компании. Он объяснил подгоренцу правила и особенности игры на бирже и предложил скачать мобильное приложение для проведения торгов по денежным инвестициям. Мужчина внес стартовый капитал - 10 тысяч рублей. И далее все шло «как по маслу»: виртуальная «прибыль» росла. Мужчина поверил и в течение четырех месяцев оформил кредиты, занял деньги у родных и знакомых и отправил на неизвестные счета.

Обман вскрылся, когда он захотел обналичить «заработок». Аферисты потребовали еще 75 тысяч для проведения данной операции. Мужчина уговорил свою сожительницу взять кредит, так как ему деньги в банке уже не выдавали. Он их перевел и его счет тут же заблокировали, а «специалисты» исчезли. Только тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 3 млн 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».