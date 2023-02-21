Антонина Баранова из Воронежа стала бронзовой призеркой чемпионата России по легкой атлетике

Антонина Баранова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Чемпионат и первенство страны в Саранске собрались трое представителей 37-ми регионов России. Трое воронежцев поднялись на пьедестал почета. В рамках чемпионата участница Паралимпийских игр Антонина Баранова завоевала бронзовую медаль в толкании ядра (12,44 м, тренер О.Костюченко).

В первенстве России призерками стали воспитанницы Новоусманского филиала спортивной школы паралимпийского резерва и тренера С.Духова. Анастасия Коновалова заняла второе место на дистанции 3000 м, а Анастасия Минакова финишировала третьей в толкании ядра (8,25 м).