Рабочий погиб под бетонными плитами на окраине Воронежа

Фото - СУ СК по региону Фото: Предоставлено "КП"

СК проводит проверку после трагического происшествия в воронежской Масловке, где погиб рабочий. Об этом рассказали в следственном управлении по региону 21 февраля.

Там пояснили, что ЧП произошло утром 20 февраля на улице Солдатское поле на стройплощадке. 22-летний рабочий помогал грузить бетонные плиты в кузов манипулятора. В какой-то момент две плиты упали на него. Молодой человек не выжил.

Прибывшие на место ЧП следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию предприятия для изучения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.