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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 11:12

Рабочий погиб под бетонными плитами на окраине Воронежа

ЧП случилось на стройплощадке
Евгения ФРОЛОВА
Фото - СУ СК по региону

Фото - СУ СК по региону

Фото: Предоставлено "КП"

СК проводит проверку после трагического происшествия в воронежской Масловке, где погиб рабочий. Об этом рассказали в следственном управлении по региону 21 февраля.

Там пояснили, что ЧП произошло утром 20 февраля на улице Солдатское поле на стройплощадке. 22-летний рабочий помогал грузить бетонные плиты в кузов манипулятора. В какой-то момент две плиты упали на него. Молодой человек не выжил.

Прибывшие на место ЧП следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию предприятия для изучения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.