Воронежцы могут получить детальный разбор квитанции за отопление в «Квадре»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежцы могут получить консультации по начислению ежемесячной платы за отопление и горячую воду. Помочь в этом готовы специалисты ПАО «Квадра». Они каждому клиенту сделают детальный разбор квитанции.

Обратиться в компанию можно любым удобным способом:

– Написать запрос с полным адресом или номером лицевого счета на электронную почту info@voronezh.quadra.ru;

– Написать обращение через Личный кабинет на сервисе;

– Написать личное сообщение в официальную группу во ВКонтакте;

– Обратиться в расчетный центр по телефону +7 (473) 205-02-50. Специалисты готовы ответить на интересующие вопросы в рабочие дни с понедельника по четверг. Звонки принимаются с 8.00 до 17.00. В пятницу с 8.00 до 15.45.

– Приехать лично по адресу: ул. Кольцовская, 78 или ул. Лебедева, 2 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45);

В компании также пояснили, в связи с большой нагрузкой на телефонную линию в период платежных дней, время ответа может быть увеличено. Однако все заявители не останутся без ответа на их вопросы.

Кроме того, по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина, в управлении ЖКХ открыт специальный телефон. По нему специалист примет звонки от горожан, если не удалось дозвониться в ресурсоснабжающую организацию. Здесь также можно получить ответ на вопросы по начислениям платы за отопление и горячую воду.

Телефон городского УЖКХ: +7 (473) 228-30-47. Звонки принимаются в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 16.45 в пятницу.