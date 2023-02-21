Жительница Воронежа незаконно оформила пенсию по инвалидности

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сотрудниками управления ЭБиПК полиции задержали 59-летнюю жительницу Воронежа, которую заподозрили в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом в ГУ МВД по региону рассказали 21 февраля.

Как оказалось, женщина предоставила в уполномоченный орган поддельную справку о наличии у нее заболевания. И ей бессрочно присвоили вторую группу инвалидности. На основании документа ей пересчитали пенсию и ежемесячную денежную выплату. Согласно результатам проведенной экспертизы выяснилось, что у женщины нет заболевания, на основе которого ее можно было признать инвалидом.

Однако с 2016 года по 2019 год ей удалось незаконно получить более 517 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Ей грозит до 6 лет лишения свободы.