У воронежского пенсионера нашли свыше 900 граммов марихуаны

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ОМВД России по Хохольскому району получили оперативную информацию о том, что 70-летний житель села Яблочное хранит наркотики. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе обыска в сарае домовладения по улице 50 лет Октября у мужчины нашли мешок, в котором находилось 900,32 грамма марихуаны. В отделе полиции подозреваемый признал свою вину и пояснил, что обнаружил наркотическое вещество в поле, высушил его и хранил для личного употребления.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.