В активе воронежских гиревиков шесть наград, три из которых – высшей пробы. В первый день соревнований в эстафете - толчок по длинному циклу наши земляки установили новый рекорд России. В составе команды среди юношей 14-16 лет выступали Иван Филимонов, Дмитрий Суровикин, Кирилл Жданов, Вадим Гениевский. В личном зачете золотую медаль завоевал Александр Сиземин. Во второй день турнира спортсмены 14-16 лет соревновались в дисциплине «двоеборье». Победителем в весовой категории до 63 кг стал Гениевский, который зафиксировал 122 подъема в упражнении - толчок гирями 24 кг и 195 подъемов в упражнении «рывок». Тем самым Вадим подтвердил свой титул победителя первенства России 2022 года. В весовой категории до 53 кг выступал Сиземин. Две гири по 16 кг в упражнении «толчок» - 158 подъемов и 205 подъемов в «рывке». Этого результата ему хватило, чтобы уверенно занять второе место с отставанием от победителя 14,5 очков в сумме двоеборья. В возрастной категории старшие юноши 17-18 лет впервые в истории воронежского гиревого спорта спортсмен выступил в дисциплине «жонглирование». Данил Корниенко с результатом 7,845 баллов занял третье место. И, наконец, в последний день соревнований старшие юноши выступали в дисциплине «двоеборье» и девушки - в дисциплине «рывок». Егор Диденко в весовой категории до 73 кг финишировал третьим с результатом 216,5 очка, уступив победителю всего 6,5 подъемов. Победители и призеры соревнований успешно прошли отбор в национальную сборную. Теперь им предстоит выступать на первенстве Азии в Бишкеке (Киргизия) 4-7 мая и первенстве мира 17-23 октября в Самарканде (Узбекистан). Сейчас же идет подготовка к выступлению на первенстве России среди юниоров 19 - 23 лет, которое пройдет с 17 по 20 марта в Омске.