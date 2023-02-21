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НовостиОбщество21 февраля 2023 8:46

Более 22 тысяч воронежцев поддержали предложение закрыть «Квадру»

Горожане продолжают отдавать свои голоса
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По данным на 11 часов дня 21 февраля за размещенную в соцсети «ВКонтакте» петицию с требованием закрыть в Воронеже филиал ПАО «Квадра» поддержало уже свыше 22 тысяч человек. Она была опубликована в 10.56 в воскресенье, 19 февраля и вызвала поддержку среди горожан, которые получили баснословные счета за отопление и горячую воду за январь.

В петиции сказано, что происходит «полный беспредел в сфере ЖКХ», а в компании на жалобы собственников жилья

- Запредельные суммы в платежках только растут, а качество становится только хуже, - сказано в петиции.

В «Квадре» объяснили высокие начисления в январе за отопление и горячее водоснабжение. Первым фактором увеличения сумм в платежках они назвали внеплановую индексацию тарифов на ЖКХ. Вторым – холода в январе.