В Воронеже в 2023 году начнут ремонт дворца спорта «Юбилейный»

Необходимость ремонта «Юбилейного» всем очевидна. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На планерке в городской администрации мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о планах по ремонту дворца спорта «Юбилейный». Его не делали с года открытия ледовой арены в 1986 году, то есть, уже 36 лет. Собственно, это легко можно заметить по внешнему виду «Юбилейного».

- Соответствующие документы уже успешно прошли государственную экспертизу. В течение ближайших двух недель мы должны выйти на размещение заказа по определению подрядчика для проведения ремонта. В 2023 году планируем провести первоочередные работы, которые уже нельзя откладывать. Это ремонт системы электроснабжения, холодильного оборудования (оно слишком шумное и в принципе устаревшее). Также собираемся привести в порядок фасад и крышу «Юбилейного». Кроме того, планируем улучшить его антитеррористическую защищенность, - рассказал Вадим Кстенин.