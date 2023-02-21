В воронежских Лисках выявили очаг по бешенству животных

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В городе Лиски из-за выявленного случая заражения бешенством животных установили на части территории карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области. Документ официально опубликовали на портале регионального правительства 20 февраля.

В указе отмечается, что эпизоотический очаг выявили на окраине Лисок, по адресу: ул. 25 лет Октября, 18 в личном подсобном хозяйстве.

На карантинной территории установили ряд ограничений – временный запрет на лечение, ввоз и вывоз животных, отправку их на убой и снятие шкур. Кроме того, указанный участок нельзя посещать посторонним лицам за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации очага заболевания. Ограничения продлятся три месяца – до 17 мая 2023 года.