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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:41

МИД Германии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Воронеж

Под предупреждение попали и другие приграничные районы
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Министерство иностранных дел Германии опубликовало сообщение, в котором предупредило своих граждан, что поездки в Россию для них не рекомендуются. Как минимум, с 20 по 26 февраля не стоит посещать приграничные с Украиной российские регионы.

Отдельно ведомство указало Брянск, Курск, Белгород, Краснодар, Ростов и Воронеж.

- Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются, - говорится в сообщении МИД.

А тех граждан германии, которые находятся на территории страны, попросили быть осторожными в ближайшие дни.

Напомним, ранее в соседних с Воронежской областью в Белгородской и Курской установили бессрочный уровень террористической опасности.