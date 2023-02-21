МИД Германии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Воронеж

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Министерство иностранных дел Германии опубликовало сообщение, в котором предупредило своих граждан, что поездки в Россию для них не рекомендуются. Как минимум, с 20 по 26 февраля не стоит посещать приграничные с Украиной российские регионы.

Отдельно ведомство указало Брянск, Курск, Белгород, Краснодар, Ростов и Воронеж.

- Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются, - говорится в сообщении МИД.

А тех граждан германии, которые находятся на территории страны, попросили быть осторожными в ближайшие дни.

Напомним, ранее в соседних с Воронежской областью в Белгородской и Курской установили бессрочный уровень террористической опасности.