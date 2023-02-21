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НовостиСпорт21 февраля 2023 7:36

Волейболисты воронежского «Кристалла-Черкизово» победили в четырех матчах подряд

И закрепились в тройке лидеров
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские волейболисты в этом сезоне выступают здорово.

Воронежские волейболисты в этом сезоне выступают здорово.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже завершился девятый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги Б. В нем отлично выступили игроки воронежского клуба «Кристалл-Черкизово».

Наши волейболисты провели четыре матча. Два из них с лидером – клубом «Дагестан», и еще два – с командой «Грозный», идущей на шестом месте. И победили во всех четырех играх. В итоге они закрепились в тройке лидеров. На счету воронежских волейболистов 17 побед в 22 играх.

- На предварительном этапе «Кристалл-Черкизово» сыграет еще шесть матчей в марте, а затем сразится в финальном этапе четырех, который пройдет в апреле и мае, - сообщил президент клуба Игорь Балашев. – Будем бороться за медали чемпионата России!