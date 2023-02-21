Ночью коммунальщики с улиц Воронежа вывезли 4,3 тысячи кубометров снега

Фото мэрии Воронежа

В ночную смену 21 февраля на дорогах Воронежа работали 179 единиц техники. За это время было вывезено более 4,3 тысяч кубометров снега, рассказали в мэрии.

Параллельно проводилась и посыпка улично-дорожной сети противогололедными материалами. Коммунальщики на эти цели израсходовали более 1,2 тонн пескосмеси.

Днем в Воронеже увеличат количество спецтехники для работы на магистралях. Также усиленно будут чистить тротуары, в парки, скверы.

- Поскольку во время залпового снегопада расчистить улицы «дочерна» не представляется возможным, циклы «обработка противогололедными материалами – подметание» будут повторяться постоянно. Образовавшаяся в результате таяния снега каша будет сгребаться в прилотковую часть для формирования валов и их последующего вывоза на полигоны, - пояснили в мэрии.