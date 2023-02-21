В Воронеже иномарка сбила двух перебегавших дорогу детей

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже на улице Домостроителей «Форд Фокус» сбил бежавших на красный свет 7-летнего мальчика и 5-летнюю девочку. Дети попали в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 20 февраля примерно в 17.15 часов у дома № 24. По данным полиции, 37-летний местный житель на иномарке двигался по ул. Домостроителей со стороны ул. Маршака в направлении ул. Ворошилова. Дети переходили проезжую часть слева направо по ходу движения по регулируемому пешеходному переходу, когда их сбила машина. По предварительной информации, мальчик и девочка пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавших доставили в больницу. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение. По данному факту полицией проводится проверка.

Кроме того, инспекторы ДПС установили, что водитель уже дважды привлекался к административной ответственности в 2023 году и семь раз в 2022-м за нарушение ПДД.