Эксперты объяснили причины подорожания в Воронеже огурцов

Причина подорожания - издержки на содержание теплиц Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В январе воронежцы столкнулись с резким подорожанием огурцов. Этот представитель овощей и раньше не отличался дешевизной, но теперь его цена выросла в разы.

- Это случилось из-за того, что выросли издержки на содержание теплиц, где выращивают овощи, — объяснила Анна Сухова, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России на основании проведенного его экспертами анализа данных Росстата.

Кстати, по прогнозам экономистов воронежского отделения Банка России, следующий в очереди на подорожание, как ни странно, - репчатый лук. Причиной роста цен на него стала плохая погода в Центральной Азии. Из-за нее на местных складах начали портиться запасы, и продукции привезли меньше, чем планировалось.

Эксперты отмечают увеличение годового темпа прироста цен и на другие продовольственные товары. Однако, в целом, инфляция, по их оценкам, в области замедлилась. По итогам января 2023 года она составила 12,2% — это ниже, чем показатель в целом по ЦФО, но несколько выше общероссийского уровня.

- Экономика перейдёт к росту по мере дальнейшей подстройки процессов производства и логистики к новым условиям. Инфляция под влиянием денежно-кредитной политики Банка России снизится в 2023 году до 5–7%, а в 2024 году – до 4%. Банк России четко понимает, как может развиваться экономика, и располагает достаточными инструментами и рычагами, чтобы ограничить рост цен, поддержать покупательную способность рубля и обеспечить финансовую стабильность, — добавила Анна Сухова.