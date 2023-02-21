Воронежцы пожаловались на гигантские очереди в поликлинике в микрорайоне ВАИ

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежцы пожаловались на огромные очереди в поликлинику №14, которая находится в микрорайоне ВАИ на улице Туполева. Уставшие дожидаться медпомощи очевидцы сняли происходящее на видео и разместили в соцсетях. Автор ролика рассказал, что «живая» очередь заканчивается на улице.

Горожане возмутились, что запись к узким специалистам идет уже на вторую половину марта. И так происходит постоянно.

В облздраве прокомментировали ситуацию. Там объяснили, что очередь в поликлинике №14 образовалась из-за сбоя в электронной записи, поэтому сотрудникам пришлось записывать пациентов вручную на бумажный носитель.

– Силами работников поликлиники к 9:30 посетителей записали к врачам. В настоящее время работа программы восстановлена, данные о записях перенесены в информационную систему «Квазар», – уточнили в облздраве.