Под Воронежем полыхает двухэтажный дом

Частный дом загорелся в поселке Отрадное под Воронежем. Пожар произошел утром 21 февраля. Фото полыхающего жилища выложили очевидцы в соцсетях. И даже сделали предположение, что возгорание произошло из-за взрыва газа.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 07.48.

- Жилой двухэтажный дом горит открытым пламенем по всей площади. На месте работают два отделения ПСЧ-44, ДПК Новая Усмань.

Огонь удалось ликвидировать в 8.33. По предварительным данным, пострадавших нет. Информацию о якобы взрыве газа, который явился причиной пожара, в МЧС пока не подтверждают.