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НовостиОбщество21 февраля 2023 6:00

В Воронежской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Почти половина пациентов - дети
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За неделю с 13 по 19 февраля в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 20 582 человека. Данными поделились 20 февраля в территориальном управлении Роспотребнадзора.

9 086 человек, которым потребовалась медпомощь – дети в возрасте до 14 лет. Санврачи констатируют: растет число заболевших. Так, по сравнению с предыдущей неделей прирост составил уже 6,1%.

Кстати, в Роспотребнадзоре отметили, что наибольшая доля среди циркулирующих респираторных вирусов остается за вирусами гриппа. Им болеют 73,6% новых пациентов.