В Воронежской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За неделю с 13 по 19 февраля в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 20 582 человека. Данными поделились 20 февраля в территориальном управлении Роспотребнадзора.

9 086 человек, которым потребовалась медпомощь – дети в возрасте до 14 лет. Санврачи констатируют: растет число заболевших. Так, по сравнению с предыдущей неделей прирост составил уже 6,1%.

Кстати, в Роспотребнадзоре отметили, что наибольшая доля среди циркулирующих респираторных вирусов остается за вирусами гриппа. Им болеют 73,6% новых пациентов.