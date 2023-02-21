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НовостиОбщество21 февраля 2023 5:07

Холодный январь и повышение тарифов: воронежцам объяснили огромные суммы в платежках

Компания «Квадра» прокомментировала начисления
Евгения ФРОЛОВА
Суммы в платежках за январь взлетели

Суммы в платежках за январь взлетели

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы возмутились баснословными суммами в январе в квитанциях за отопление и горячую воду. Компания «Квадра» выступила с комментарием по начислениям. Там пояснили, что причинами повышенного расчета стали холодный январь и индексация тарифов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации в понедельник, 20 февраля.

Там не стали скрывать - в компанию поступают обращения горожан, связанные с январскими начислениями за отопление и ГВС, которые оказались выше прошлогодних показателей. Первой причиной они называют внеплановую индексацию тарифов все коммунальные услуги, в том числе на тепловую энергию.

- Данное изменение произошло по всей территории страны, не только в Воронеже, и было обусловлено тем что в последние годы темпы индексации тарифов были ниже инфляции и роста цен на топливо. При этом следующая индексация тарифов пройдет в плановом режиме в июле 2024 года.

А вторая причина - традиционно холодный январь. Поскольку 90% домов в Воронеже оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, плата начисляется за фактическое потребление.

Между тем, возмущенные горожане потребовали даже закрыть «Квадру» из-за бешеного роста цен в платежках и создали петицию. Ее подписали уже тысячи воронежцев.