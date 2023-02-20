В Воронеже следователи выяснят, почему обрушился козырек общежития техникума

фото voronezh.sledcom.ru

Следователи заинтересовались сообщениями СМИ об инциденте у общежития воронежского техникума моды и дизайна. Утром 20 февраля у здания на ул.Дорожная 15 А/4 обрушился козырек над входом.

- Во время обрушения мимо козырька проходили люди, чудом никто не пострадал. Следователи начали доследственную проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Ранее в одном из городских пабликов очевидцы оставили сообщение об инциденте.

- В студенческом общежитими по адресу Дорожная, 15А/4 творится ужас: вечно неработающий душ, и студенты не могут купаться неделями, холодная вода в душе, тараканы, ужасные туалеты, из окон сквозит так, словно они открытые! А сегодня, 20.02, в 7.40 просто так обрушился козырек! Хорошо, что никто не пострадал, хотя могла пострадать вахтерша и два человека, проходящие мимо, - написали воронежцы.