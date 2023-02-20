Воронежец выпивал во дворе с незнакомцами и лишился телефона и денег

В Воронеже по горячим следам задержали грабителя.

В полицию обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что ночью выпивал во дворе многоэтажки на Московском проспекте с компанией неизвестных. В ходе пьянки поругался с одним из собутыльников, он подрались, но оппонент оказался сильнее, отнял у него мобильный телефон и деньги - около 8 000 рублей. И сбежал.

Патруль по приметам задержал на улице Брянской подозреваемого. У него обнаружили похищенный телефон. За грабеж 35-летнему мужчине грозит до семи лет заключения.