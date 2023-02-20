Воронежцы создали петицию с требованием закрыть организацию-поставщика тепла

скриншот петиции в соцсетях

Воронежцы активно подписывают петицию за закрытие крупнейшего поставщика тепла в регионе. Ее создали еще 19 января в одной из соцсетей.

- В Воронеже происходит полный беспредел в сфере ЖКХ, в частности ПАО «Квадра». На сотни жалоб на данную компанию никак не реагируют. Запредельные суммы в платежках только растут, а качество работы становится только хуже. Взаимодействия и помощи нет, только одни отписки. Поддержите петицию с требованием закрыть данную организацию в Воронеже, - написали инициаторы.

На вечер 20 февраля петицию подписали уже 7677 человек.

В организации так прокомментировали ситуацию.

- У нас есть паблик во Вконтакте https://vk.com/voronezh_quadra, где мы подробно даем разъяснения по самым частым вопросам, приводим примеры. Если у клиентов есть вопросы по начислению платы, можно написать нам в личные сообщения полный адрес или номер лицевого счета и наши специалисты предоставят детальный разбор квитанции, - отметили в Воронежском филиале ПАО "Квадра".