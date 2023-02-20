Мужчина, назвавшись Ольгой, продал жительнице Воронежа мифические волосы

Оперативникам удалось вычислить и задержать мошенника, который обманул жительницу Воронежа, удаленно выманив у нее деньги.

34-летняя женщина обратилась в полицию в августе 2022 года. В интернете ее привлекло объявление о продаже среза волос. Жительница Воронежа списалась с «Ольгой», чтобы уточнить детали сделки. Та попросила перевести задаток, после чего обещала удалить объявление с сайта и встретиться с покупательницей для передачи товара. Покупательница перечислила деньги, «Ольга» подтвердила получение перевода и обещала перезвонить, чтобы назначить встречу. Однако на связь больше не вышла, а профиль на сайте удалила. Жительница Воронежа лишилась 7,5 тысяч рублей.

Но правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Ростова-на-Дону. Когда его задержали, он признался, что ранее действительно размещал объявление о продаже волос и товар продал, но не удалил информацию с сайта. И когда вдруг по объявлению обратилась жительница Воронежа, мужчина, назвавшись Ольгой, решил воспользоваться ситуацией и обмануть ее.

Подозреваемый вернул деньги. Но за мошенничество ему придется ответить, ему грозит до пяти лет заключения.