В Воронежской области с начала 2023 года управляющие компании погасили 80 млн рублей задолженности поставщикам ресурсов

С начала 2023 года в Воронеже прокуроры выявили более 4100 нарушений в сфере ЖКХ. Благодаря проверка ведомства управляющие компании погасили 80 млн рублей задолженности перед поставщиками ресурсов.

Прокуроры разбирались с причинами аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. В результате для круглосуточного обеспечения жителей холодной водой скорректирована инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации, дополнительно предусмотрена реконструкция 11 участков водопроводной сети, закупка коммунальной техники, выделено дополнительное финансирование для укомплектования городской аварийно-ремонтной службы. Более 150 участков инженерных сетей включены в перечень имущества для концессионных соглашений. По актам прокуратуры отремонтировали 14 км ветхих сетей.

По факту вывода из эксплуатации котельной, обеспечивающей горячее водоснабжение многоквартирного дома на ул. Челюскинцев, 69 возбуждено уголовное дело, его направили в суд. В настоящее время тепло- и водоснабжение дома восстановлено.

- По результатам вмешательства прокуратуры области из тарифов на 2023 год шести ресурсоснабжаюших организаций и региональных операторов исключены неправомерные расходы на сумму более 57,7 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Более 1170 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, в суд направлено 309 исков, возбуждено 22 уголовных дела.