Воронежцы услышат песни Визбора и Ножкина

25 февраля в библиотеке имени Никитина состоится концерт исполнителя авторских песен Алексея Усманского. Он участник фестиваля авторской песни «Посвящение гитаре», почетный член клуба любителей гитарной музыки при отделе музыкально-нотной литературы «Никитинки».

В программе прозвучат песни Владимира Высоцкого, Александра Галича, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юрия Кукина, Михаила Ножкина, а также композиции на стихи Сергея Есенина.

Концерт «Я беру гитару в руки» пройдет 25 февраля в 13.00 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 12+