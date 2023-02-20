Воронежские почтовые отделения изменят график работы в праздники

В праздники 23 февраля и 8 марта почтовые отделения в Воронежской области не будут работать, эти дни станут выходными, сообщили в пресс-службе УФПС Воронежской области. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и газеты-журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

В ведомстве сообщили график работы и в другие дни длинных выходных.

22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании.