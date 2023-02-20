В Воронеже возбудили дело о плохом состоянии памятника архитектуры

Воронежское управление по охране объектов культурного наследия обратилось в полицию из-за неудовлетворительного состояния памятника архитектуры. В самом центре столицы Черноземья разрушается «Флигель Болдырева». Об аварийном состоянии дома на ул. Комиссаржевской, 2 в ведомство сообщили горожане в декабре 2022-го. И по итогам рассмотрения представленных управлением материалов правоохранители возбудили дело об административном правонарушении.

- Управлением направлено предостережение организации, обслуживающей здание, о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере охраны объектов культурного наследия, - сообщили в ведомстве.

«Флигель Болдырева» - объект культурного наследия регионального значения. Построен в 1912 году. На госохрану взят в 1994-м.

Сейчас во флигеле Болдырева три помещения: жилое (73 кв.м), где проживает частное лицо, нежилое (32 кв.м) - числится за управлением имущественных и земельных отношений Воронежа, нежилое (106 кв.м) - занимает УМВД России по Воронежу. И по данным управляющей компании, задолженность за «содержание и текущий ремонт» нежилого помещения УМВД России по Воронежу составляет 27 000 рублей, а долг УИЗО по первой строке - 9 000 рублей.

- Капремонт в здании никогда не проводился. По данным Фонда капитального ремонта, собственниками двухэтажки накоплено 6700 рублей. При этом в обновленной программе в графе ремонт с 2014 по 2044 годы не значится ни один вид работ. Средства, собираемые собственниками на «содержание и текущий ремонт общего имущества» здания, в месяц составляют 650 рублей. Это то, чем располагает управляющая компания. Тем не менее, мы добросовестно оказываем круглосуточное аварийное обслуживание. За последние год неоднократно чистили кровлю от снега и наледи, отремонтировали входную дверь со двора, несколько раз восстанавливали электроснабжение здания, решали вопрос с отоплением, - сообщили в «УК Центрального района».