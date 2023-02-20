В Воронежской области с 22 февраля подорожает проезд по платным участкам трассы «Дон»

Весной водителям придется ездить по трассе «Дон» по более высоким ценам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В государственной компании «Автодор» с 22 февраля повысят цену на проезд по платным участкам трассы «Дон». Объяснили это ежегодной индексацией. Проще говоря, все повышают цены в качестве новогоднего «подарка», ну и мы не отстаем.

В «Автодоре» привели пример, по которому можно понять масштабы удорожания проезда. С 22 февраля за дорогу из Москвы до Краснодара длиной 925 километров придется заплатить от 2855 до 3510 рублей в зависимости от дня недели. При условии, что водитель проедет через все платные участки, попадающиеся ему на пути.

В то же время в «Автодоре» отметили, что продолжает действовать программа лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass на всех платных участках.