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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:52

В Воронежской области с 22 февраля подорожает проезд по платным участкам трассы «Дон»

За поездку от Москвы до Краснодара со среды придется выложить от 2,8 до 3,5 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
Весной водителям придется ездить по трассе «Дон» по более высоким ценам.

Весной водителям придется ездить по трассе «Дон» по более высоким ценам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В государственной компании «Автодор» с 22 февраля повысят цену на проезд по платным участкам трассы «Дон». Объяснили это ежегодной индексацией. Проще говоря, все повышают цены в качестве новогоднего «подарка», ну и мы не отстаем.

В «Автодоре» привели пример, по которому можно понять масштабы удорожания проезда. С 22 февраля за дорогу из Москвы до Краснодара длиной 925 километров придется заплатить от 2855 до 3510 рублей в зависимости от дня недели. При условии, что водитель проедет через все платные участки, попадающиеся ему на пути.

В то же время в «Автодоре» отметили, что продолжает действовать программа лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass на всех платных участках.