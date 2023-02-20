За сутки в Воронежской области один человек умер от коронавируса и 361 заразился

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 19 февраля в Воронежской области скончался один ковид-пациент, сообщил днем 20 февраля федеральный оперштаб. Всего региональная статистика насчитывает 8 620 летальных случаев от последствий коронавируса.

За минувшие сутки выявили 361 заразившегося ковидом, всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 477 510 заболевших коронавирусом.

Вчера выписали с больничного 134 пациентов, всего с начала наблюдений с болезнью смогли справиться 465 075 воронежцев.