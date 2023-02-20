Наркосбытчикам под Воронежем дали 17 лет колонии на двоих

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Новоусманский райсуд вынес приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, по которому проходят два человека – 26-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Суд выяснил, что в июне 2021 года фигуранты забрали из оборудованного тайника крупную партию героина для его расфасовки и реализации более мелкими партиями. Однако довести план до завершения сообщники не смогли, их задержала полиция.

Свою вину подсудимые признать отказались, но суд посчитал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В итоге женщина получила шесть лет исправительной колонии общего режима, ее сообщник - 11 лет лишения свободы там же. Приговор суда может быть обжалован в течение 15 дней.