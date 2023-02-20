Житель Воронежской области случайно подставил тетю, которая в результате лишилась 56 тыс рублей

59-летняя жительница Боброва, желая помочь родственнику, лишилась 56 тысяч рублей.

47-летний бобровец опубликовал на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже газового отопительного котла. С ним созвонился потенциальный покупатель, который сообщил, что готов приобрести агрегат, но перевести деньги может только на счета определенного банка. Поскольку продавец не имел карт данного финансового учреждения, он попросил помочь тетю, которая является клиентом указанного банка. Он сообщил покупателю номер ее карты для перевода средств. Женщине позвонили и попросили для подтверждения платежа назвать коды, поступившие ей на телефон. Через несколько минут с ее кредитной карты исчезли 56 900 рублей.

За минувшие сутки в полицию с заявлениями на действия мошенников обратились шесть жителей Воронежской области, в общей сложности они потеряли около 1,5 млн рублей.