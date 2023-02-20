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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:38

Под Воронежем обнаружили угрожающие Усманке земляные работы

Строители складируют размывной грунт прямо на берегу реки
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выехали в Железнодорожный район для проверки поступившего в адрес ведомства сообщения о возможных нарушениях при проведении работ в водоохранной зоне реки Усмань.

На месте выяснилось, что в непосредственной близости от базы отдыха «Смена» в Железнодорожном районе Воронежа ведутся земельные работы, связанные с изменением рельефа местности и обустройством искусственных поверхностных водоемов.

Ведомство объявило собственнику участка предостережение о недопустимости нарушения требований при проведении работ в прибрежной защитной полосе реки.

Информацию о нарушителе передали в Верхнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства для рассмотрения и принятия соответствующих мер.