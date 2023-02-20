Под Воронежем обнаружили угрожающие Усманке земляные работы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выехали в Железнодорожный район для проверки поступившего в адрес ведомства сообщения о возможных нарушениях при проведении работ в водоохранной зоне реки Усмань.

На месте выяснилось, что в непосредственной близости от базы отдыха «Смена» в Железнодорожном районе Воронежа ведутся земельные работы, связанные с изменением рельефа местности и обустройством искусственных поверхностных водоемов.

Ведомство объявило собственнику участка предостережение о недопустимости нарушения требований при проведении работ в прибрежной защитной полосе реки.

Информацию о нарушителе передали в Верхнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства для рассмотрения и принятия соответствующих мер.