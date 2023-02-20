Воронежцы помогли восстановить 11 школ, детсад и три объекта здравоохранения в ЛНР

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская область участвует в восстановлении сразу трех районов Луганской Народной Республики - Марковского, Меловского и Новопсковского. Работу по восстановлению координирует Минстрой России.

За 7 месяцев 2022 года наш регион уже восстановил три объекта здравоохранения, 11 школ и детский сад. Благодаря этому, более трех тысяч юных жителей республики смогли начать учебный год в обновленных образовательных учреждениях.

Шефы также провели большую работу по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и дорог. На предстоящий год запланировано восстановление жилого фонда, социальных объектов, дорог, мостов и общественных территорий.

Напомним, в восстановлении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей участвуют 56 субъектов России, среди которых и Воронежская область.