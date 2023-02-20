Воронежский спортсмен победил в международной велогонке в Дубае

Антон Попов на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский велогонщик Антон Попов стал победителем международной групповой гонки серии «GRAN FONDO WORLD SERIES» среди любителей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Она проходила в Дубае (ОАЭ). Антон выступает за российский клуб «VOLGA-UNION». В 2023 году это его первый старт.

- Приятно, что первый старт, и сразу победа. Ждем хорошего результата и на Кубке России по треку в Омске, это будет первый старт Антона на треке после долгого перерыва, когда он выступал на треке ещё в юношеских гонках и, кстати, успешно! – рассказал Олег Агапов, тренер Антона Попова и главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту.

Кубок России в Омске пройдет с 1 по 5 марта.