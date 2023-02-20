В ночном Воронеже «Лада» сбила трех пешеходов

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В понедельник, около 03.30 часов на улице Калиниградской в Железнодорожном районе Воронежа под колеса «Лады Калина» попали три пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, за рулем автомобиля находилась 20-летняя местная жительница. Она ехала со стороны улицы Планетной в сторону улицы Куйбышева, а пешеходы в этот момент переходили дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП все трое - 52, 20 и 22-летние местные жители – получили травмы и попали в больницу.

По факту аварии полицейские организовали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошествия.