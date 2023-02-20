В Воронеже ожидается погодная «лихорадка»

Во вторник пройдет очередной снегопад Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Синоптики предупреждают воронежцев о предстоящей на этой неделе погодной «лихорадке», характерной для февраля. По прогнозам, всю неделю нас будет бросать то в мороз, то – в оттепель. Временами возможны снежные осадки и даже метель.

Снежный покров в регионе продолжит расти. Осадки возможны во вторник, 21 февраля. Температура ночью составит −4…−9, днём — около нуля.

В среду и четверг погоду обусловит антициклон. На День защитника Отечества, благодаря ему, небо прояснится и резко похолодает до −15…−20 ночью и до −8…−12 – днем.

Конец недели захватит очередная оттепель. Осадки возобновятся.