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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:19

Воронежский вице-мэр по градострительству освободил свое кресло

Александр Головацкий ушел по собственному желанию
Ирина КАЗАНИНА
Временно курировать вопросы архитектурно-строительного блока будет Сергей Петрин. Фото Елены Федяшевой

Временно курировать вопросы архитектурно-строительного блока будет Сергей Петрин. Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Мэр Воронежа подписал заявление Александра Головацкого об уходе с поста заместителя главы по градостроительству по собственному желанию.

Комментируя эту новость, мэр Воронежа поблагодарил Александра Викторовича за совместную работу и сообщил, что должность заместителя главы города станет вакантной в марте.

До этого момента его обязанности распределят между вице-мэрами. В частности, курировать архитектурно-строительный блок до назначения нового руководителя будет будет первый заместитель по городскому хозяйству Сергей Петрин.