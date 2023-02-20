Воронежский вице-мэр по градострительству освободил свое кресло

Временно курировать вопросы архитектурно-строительного блока будет Сергей Петрин. Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Мэр Воронежа подписал заявление Александра Головацкого об уходе с поста заместителя главы по градостроительству по собственному желанию.

Комментируя эту новость, мэр Воронежа поблагодарил Александра Викторовича за совместную работу и сообщил, что должность заместителя главы города станет вакантной в марте.

До этого момента его обязанности распределят между вице-мэрами. В частности, курировать архитектурно-строительный блок до назначения нового руководителя будет будет первый заместитель по городскому хозяйству Сергей Петрин.