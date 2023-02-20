Умер ветеран, год назад переехавший в Воронеж из ДНР

Фото с сайта Воронежской гордумы Фото: Предоставлено

В Воронеже скончался ветеран Великой Отечественной войны полковник запаса Дмитрий Викторович Штанченко. Он прибыл с семьей в Воронеж из ДНР в феврале 2022 года.

- С ноября 1943 по май 1945 года Дмитрий Викторович воевал в составе мотострелкового батальона второй гвардейской танковой армии. Освобождал польский Люблин, брал Берлин, участвовал в штурме Рейхстага, - рассказал спикер гордумы Владимир Ходырев.

Дмитрий Викторович Штанченко имел медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина»,а также орден Отечественной войны II степени.

В мирное время ветеран работал на шахте в Донбассе, где также удостоился высшей государственной награды СССР – ордена Ленина.

Переезжая в Воронеж, Дмитрий Викторович взял с собой свои боевые и трудовые награды. Но военную форму пришлось оставить в Комсомольском.

- Мы помогли Дмитрию Викторовичу сшить к 9 Мая новый военный китель. Накануне Дня Великой Победы исполнилось и еще одно заветное желание ветерана – он получил российский паспорт, - добавил спикер.