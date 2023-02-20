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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:42

В центре Воронежа на двух улицах временно перекроют движение

22 февраля в городе пройдут торжественные мероприятия
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Воронеже состоятся торжественные мероприятия, в связи с которыми будет закрыто движение автотранспорта по двум адресам:

– с 8:00 до 11:30 – на участке улицы Кольцовской (со стороны памятника И.Д. Черняховскому);

– с 10:00 до 17:00 – по Театральному проезду (в районе театра оперы и балета). Кроме того, на этот период будет запрещена парковка на Театральном проезде и по улице Пушкинской (в районе ее пересечения с улицей Плехановской).

Заранее продумайте маршруты объезда.