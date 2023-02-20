Воронежцев предупреждают о перебоях в телевещании

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский теле-радиопередающий центр сообщает о начале ежегодного явления – весенней интерференции, которая начнется в небе над нашим регионом 21 февраля. При ней положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания).

Солнце — источник не только света, но и радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией — сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца.

Перебои обычно длятся несколько минут в сутки, а период помех будет с 21 февраля до 16 марта с 11:57 до 13:06.