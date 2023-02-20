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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:51

Ночью с улиц Воронежа вывезли 5 тысяч кубометров снега

Но это не спасло город от утренних пробок
Ирина КАЗАНИНА
Днем на уборке будут задействованы рабочие ручной уборки. Фото упавы Ленинского района

Днем на уборке будут задействованы рабочие ручной уборки. Фото упавы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Минувшей ночью, по данным мэрии, на дорогах Воронежа на уборке снега трудились 192 единицы коммунальной техники. Машины обрабатывали улицы реагентами, сгребали образовавшуюся после их действия снежную кашу, формировали валы и вывозили снег на полигоны. За ночь израсходовали более 1,4 тыс. тонн песко-соляной смеси и вывезли более 5 тысяч кубометров снега.

Днем на улицы выйдут рабочие ручной уборки и малая коммунальная техника. Они будут собирать снег с тротуаров, остановок, подходах к пешеходным переходам и социальным учреждениям.

Однако за ночь снег выал еще. Утром в понедельник последствия снегопада парализовали движение в городе, став причиной 8-балльных пробок.