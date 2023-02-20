Ночью с улиц Воронежа вывезли 5 тысяч кубометров снега

Днем на уборке будут задействованы рабочие ручной уборки. Фото упавы Ленинского района Фото: Предоставлено

Минувшей ночью, по данным мэрии, на дорогах Воронежа на уборке снега трудились 192 единицы коммунальной техники. Машины обрабатывали улицы реагентами, сгребали образовавшуюся после их действия снежную кашу, формировали валы и вывозили снег на полигоны. За ночь израсходовали более 1,4 тыс. тонн песко-соляной смеси и вывезли более 5 тысяч кубометров снега.

Днем на улицы выйдут рабочие ручной уборки и малая коммунальная техника. Они будут собирать снег с тротуаров, остановок, подходах к пешеходным переходам и социальным учреждениям.

Однако за ночь снег выал еще. Утром в понедельник последствия снегопада парализовали движение в городе, став причиной 8-балльных пробок.