В Воронежской области вылетела с дороги иномарка с волгоградцами

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье, 19 февраля, в районе 12 часов дня на 586 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Воронежской области слетел с дороги автомобиль «Киа Оптима». Иномаркой управлял 46-летний житель Волгоградской области. По предварительным данным, он не справился с управлением в сложных погодных условиях и допустил съезд в кювет.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 57-летняя и 39-летняя жительницы Волгоградской области. Женщин доставила в больницу скорая.

Тем временем полицейские организовали проверку для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП.

За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 92 ДТП, из них в Воронеже – 52. В пяти авариях пострадали 10 человек.