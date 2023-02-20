Воронеж сковали 8-балльные пробки

Фото сервис "Яндекс.Пробки"

Утро понедельника, 20 февраля, встретило воронежцев заснеженными улицами, ночью прошли осадки. Из-за этого на дорогах возникли пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает заторы в 8 баллов на многих направлениях по всему городу.

Движение затруднено на Московском проспекте, улицам Плехановская, Кольцовская, Ленина, Степана Разина, 20-летия Октября, набережной Массалитинова, в районе Остужевского кольца. В нескольких местах возникли мелкие аварии, что еще больше осложнило дорожную обстановку.

Пытаясь объехать заторы, спешащие водители устремились через дворы, чем создали проблемы и пешеходам, поскольку, снег в межквартальных проездах дворники утром не чистили.