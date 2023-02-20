Воронежскому краеведческому музею подарили кожаную маску летчика и пропуск на огород в «Динамо»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Директор Воронежского областного краеведческого музея Елена Вычерова рассказала, что музейный фонд ежегодно пополняется, в среднем, 500 экспонатами. Как правило, их приносят в дар люди из своих личных коллекций.

- В этом году было много памятных вещей, связанных с Великой Отечественной войной, - рассказала Елена Анатольевна. - Например, кожаная маска летчика, которой мы никогда раньше не встречали. Ее сразу же разместили на первом этаже музея.

Другой житель Воронежа принес еще один уникальный документ – пропуск в парк «Динамо». Сейчас никто почти не помнит, что после войны парк был разбит на огороды, участки давались не всем, а определенной категории жителей.

- Чтобы попасть на огород, владельцу участка выдавался такой пропуск. Конечно, мы взяли этот документ, и разместили его в экспозиции, - рассказала Вычерова.

Кстати, сейчас в краеведческом музее начитывается 110 тысяч единиц экспонатов.