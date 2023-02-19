В Воронежской области ищут без вести пропавшего 83-летнего пенсионера

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области волонтеры объявили поиски пенсионера из Сочи. 83-летний мужчина пропал 29 января. Он может находиться в селе Шевченково или хуторе Пасеково Кантемировского района. Ориентировку на пенсионера опубликовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Из примет: рост 170 сантиметров, у мужчины нормальное телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. Пенсионер в день исчезновения был одет в черную куртку, такого же цвета брюки, кроссовки и кепку.

Если вы знаете, где находится Анушаван Мовсесян, позвоните спасателям (112) или волонтёрам (8-800-700-54-52).