В Воронеже пьяная компания напала на беременную женщину и ее мужа

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 19 февраля, на улице 9 Января. На беременную жительницу Воронежа и ее мужа напала компания молодых людей. Они были в нетрезвом состоянии. О произошедшем женщина рассказала в соцсетях.

По ее словам, они вышли на улицу с ребенком на руках. В это время проезжую часть перегородили человек 5-6. Когда муж горожанки попросил их освободить пространство, вспыхнул конфликт.

Одна из дам в компании в ответ на просьбу жительницы Воронежа не материться при детях, накинулась на беременную. А на ее мужа попытался напасть один из мужчин. Горожане подошли к своему авто, тогда дебоширы не нашли ничего лучше, как начать пинать дверь машины, сломали замок и оторвали дверную карту. По словам горожанки, ситуацией заинтересовались правоохранители.