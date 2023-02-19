В каждой восьмой компании Воронежа планируют премировать сотрудников к 23 февраля

В Воронеже в каждой восьмой компании сотрудники получат премии ко Дню защитника Отечества. Результатами опроса поделились эксперты портала SuperJob 19 февраля.

Там пояснили, что премии к 23 февраля выплачивают в 13% воронежских компаний. А вот бонусы к 8 Марта выдают в 19% организаций.

Кстати, подарками работодатели радуют сотрудников чаще, чем премиями. Презенты на 23 февраля предусмотрены в 41% компаний, на 8 Марта — в 45%.

Что касается корпоративов по случаю праздников, то сейчас они проводятся не слишком часто. Не планируют никаких торжеств 47% компаний. В 22% организаций намечены два мероприятия — и на 23 февраля, и на 8 марта. В 7% компаний проведут объединенный корпоратив, в 2% запланирован праздник только по случаю 23 февраля, столько же работодателей собираются праздновать только 8 Марта.