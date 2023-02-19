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НовостиОбщество19 февраля 2023 13:22

Воронежцы пытаются вернуть закрытый разворот на трассе М-4 «Дон»

Это не устроило местных жителей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Новоусманского района составили петицию, которую опубликовали на платформе change. Org. В ней они просят вернуть закрытый разворот на 520 километре федеральной трассы М-4 «Дон». Участок под Воронежем был закрыт из-за аварийности. А это, как утверждают местные жители, разделило несколько населенных пунктов, являющихся одним сельским поселением.

Люди с этим нововведением не согласились. По их информации, отрезанными от важной инфраструктуры в Отрадном оказались села Александровка и Нечаевка. Добраться до нее теперь не просто.

- Все жители, перемещаясь между Отрадным и селом Александровка, вынуждены делать огромный крюк через город (это почти 8 км!), стоять в пробках и совершать разворот на очень опасной развязке, - говорится в петиции.

На данный момент петицию уже подписали более тысячи человек.