В Воронежской мать и дочь перевели 3,2 млн рублей мошенникам

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Новоусманском районе мать и дочь стали очередными жертвами телефонных мошенников. Они перевели на неизвестные счета лже-полицейских свыше 3,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 19 февраля.

Так, в полицию обратились 46-летняя женщина и ее 23-летняя дочь. И сообщили, что вечером 17 февраля матери на мобильник позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. И для подтверждения даже прислал ей в мессенджер фотографию липового удостоверения. Мужчина сообщил, что ее на имя злоумышленники пытаются оформить кредит по доверенности. Женщине предложили выход: самой взять в банке потребительский кредит на максимальную сумму, а деньги перевести на безопасные счета.

Поверив аферисту, женщина открыла собеседнику, что на счете ее дочери тоже имеются сбережения и поинтересовалась, не могут ли злоумышленники добраться и до них. Ее тут же принялись запугивать. После этого дамы сняли в банке с наличность и перевели все деньги на счета мошенников. В результате мать потеряла около 2 млн рублей, а ее дочь более 1,2 млн. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.