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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 11:24

Воронежец угнал машину и спрятал в деревне

Он планировал сам на ней ездить
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Борисоглебске в дежурную часть полиции 55-летний местный житель сообщил о краже автомобиля. Мужчина пояснил, что накануне вечером припарковал ВАЗ-2107 у своего дома, а на утро его не нашел на месте.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 19 февраля, сотрудникам уголовного розыска была передана информация, что к краже может быть причастен житель Воронежа, который был родом из Борисоглебска. Оперативники задержали 37-летнего мужчину на одной из улиц райцентра.

Неоднократно судимый злоумышленник ночью перегнал «семерку» в село Третьяки, заменил на ней замки и планировал дальше на ней ездить. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.