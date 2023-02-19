Воронежец угнал машину и спрятал в деревне

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Борисоглебске в дежурную часть полиции 55-летний местный житель сообщил о краже автомобиля. Мужчина пояснил, что накануне вечером припарковал ВАЗ-2107 у своего дома, а на утро его не нашел на месте.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 19 февраля, сотрудникам уголовного розыска была передана информация, что к краже может быть причастен житель Воронежа, который был родом из Борисоглебска. Оперативники задержали 37-летнего мужчину на одной из улиц райцентра.

Неоднократно судимый злоумышленник ночью перегнал «семерку» в село Третьяки, заменил на ней замки и планировал дальше на ней ездить. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.